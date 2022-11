Belgische koning of minister alleen naar Qatar bij succes Rode Duivels

De Belgische koning of een minister zal alleen naar het WK voetbal in Qatar gaan als de Rode Duivels de halve finale halen. Dit is het plan van de regering in België, waar het sturen van diplomatieke delegaties naar het WK net als in andere landen een heikel punt is.

De Belgische regeringspartijen Groen en Ecolo zouden het liefst niemand naar het toernooi sturen. Maar de liberalen, onder leiding van premier De Croo, vrezen dat ze Qatar als belangrijke gasleverancier tegen het hoofd stoten. Volgens De Croo heeft België al meerdere keren zijn zorgen geuit over de mensenrechtensituatie voor de lhbti-gemeenschap en de arbeidsmigranten in het WK-gastland.

Ook in het Verenigd Koninkrijk houdt de kwestie de gemoederen bezig. Volgens Britse media heeft kroonprins William geen plannen om naar Qatar af te reizen, tenzij het land in de finale staat. Ook hij zou dan overwegen om te gaan.

Of de Britse premier Sunak naar Qatar gaat is niet nog besloten. Premier Drakeford van Wales gaat wel, om diplomatieke gesprekken te voeren. Bij de wedstrijd van Wales tegen Iran zal de delegatie uit Wales afwezig zijn.