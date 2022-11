NCTV waarschuwt voor complotextremisten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt voor extremisten die met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsorde ondermijnen. Complottheorieën kunnen ook leiden tot opruiing, bedreigingen, intimiderende huisbezoeken en zelfs geweld. NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg telt een kleine twintig 'agitatoren', oftewel opruiiers. Verder zouden er 10.000 tot 50.000 actieve volgers zijn die ook content verspreiden en ongeveer 100.000 adhoc-aanhangers. Dat staat in het jongste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, een rapport dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Wantrouwen, woede en onrechtvaardigheidsgevoelens De NCTV spreekt van een radicale onderstroom die zich vanuit een fundamenteel wantrouwen, woede en onrechtvaardigheidsgevoel tegen de overheid richt. Die mensen verzetten zich ook tegen de politiek in het algemeen, media, wetenschap en het rechtssysteem. Ze vinden houvast in complottheorieën die kunnen uitlopen in vurig verzet tegen de gevestigde orde. "Er tekent zich een beweging af die wordt gekenmerkt door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting", schrijft de NCTV. In deze groep wordt het idee verspreid dat in Nederland een elite aan de macht is die het volk wil onderdrukken. Daartegen is volgens de complotdenkers verzet nodig en uiteindelijk zou de elite zich moeten verantwoorden voor tribunalen. " De verspreiding en normalisering van dergelijke theorieën kan aanleiding vormen voor het plegen van extremistische en zelfs terroristische handelingen", aldus het rapport. Aalbersberg noemt geen namen van extremistische complotverspreiders die volgens hem een gevaar voor de maatschappij zijn. Veroordelingen Het afgelopen jaar zijn er verschillende veroordelingen geweest voor extremistische uitingen van deze soort. Drie mannen werden veroordeeld tot het betalen van 215.000 euro schadevergoeding aan de gemeente Bodegraven, omdat ze complotverhalen verspreidden over een satanisch pedofielennetwerk en kindermoorden in de plaats. Dezelfde personen bedreigden RIVM-directeur Jaap van Dissel en Mark Rutte. In Groningen gooiden twee mannen vanwege hun corona-opvattingen een brandbom bij een journalist naar binnen. Zij kregen vijf jaar cel en tbs.

Dreigingsniveau Het dreigingsniveau blijft 'aanzienlijk' (niveau 3 van 5). Dat betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is, maar dat er geen concrete aanwijzingen voor een aanslag zijn. De terroristische dreiging is wel veranderd. Jihadisme vormt weliswaar nog steeds het grootste risico, maar ook vanuit rechts-extremistische hoek en radicaal anti-overheidsprotest zijn terroristische acties voorstelbaar.