Mee in de ochtendspits: 'Soms Japanse toestanden, maar wat doe je eraan?'

Zeuren over de trein, het lijkt soms bijna een Nederlandse traditie. Maar de afgelopen weken was daar ook echt reden toe. Te weinig zitplaatsen, korte treinen of treinen die helemaal niet reden. Door de aanhoudende personeelstekorten bij de Nederlandse Spoorwegen diende een recordaantal mensen de afgelopen periode een klacht in bij reizigersvereniging Rover. En de vooruitzichten zijn slecht, want sinds vanochtend moeten treinreizigers op bepaalde trajecten het doen met nog minder ritten.

Dagelijks maken ongeveer een miljoen Nederlanders gebruik van de trein. Wat vinden zij zelf van alle problemen? We gingen mee in de ochtendspits.

7.32 uur: station Gouda

De intercity naar Utrecht is net vertrokken, dus is het even rustig op het perron. Daar staat ook Maaike, die voor haar werk vier dagen per week op en neer gaat. "Je moet echt bewust kijken welke trein je neemt tegenwoordig. Zo is de intercity die doorrijdt naar Groningen vaak veel langer dan de andere treinen naar Utrecht. Nu ik dat weet, neem ik er soms eentje eerder of later."

Na de spits pas vertrekken vindt Maaike geen optie "Ik wil gewoon om 16.00 uur weer naar huis." Ook scholier Lars, die aan de overkant van het perron staat, is gebonden aan de ochtendspits, legt hij uit. "Ik ga in Houten naar school en bepaal niet mijn eigen rooster."

Ze stappen allebei hun trein in. Het is inmiddels een stuk drukker, maar op dit tijdstip kan bijna iedereen nog zitten.

8.02 uur: station Utrecht Centraal

Vanaf het drukste station van Nederland kun je alle kanten op. Maar reizigers naar Amsterdam hebben deze ochtend pech. Hun trein van 8.09 uur valt op het laatste moment uit. De volgende gaat een kwartier later, maar dat is voor veel mensen te laat - dus proppen ze zich nog snel in de intercity naar Schiphol, die ook langs Amsterdam komt.