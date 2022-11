Reclamewaakhond tikt influencers Monica Geuze en Enzo Knol op vingers

Monica Geuze en Enzo Knol zijn op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie (RCC) Beide influencers zijn na een klacht aangesproken op hun manier van reclame maken op YouTube.

Geuze heeft in een vlog sluikreclame gemaakt voor haar parfum, zonder dit te vermelden. Dat is verboden in de nieuwe Mediawet. Het parfum is een samenwerking met de winkel Fugazzi en ook deze winkel heeft in strijd gehandeld met de regels. "De Commissie beveelt beide verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken", staat in de uitspraak.

Inmiddels vermeldt Geuze de samenwerking wel in een bijschrift bij de bewuste vlog. De partijen zijn niet in hoger beroep gegaan.

Ook Knol heeft in een vlog op meerdere momenten sluikreclame gemaakt voor een product van de winkel Sunshower, stelt de commissie. Knol en Sunshower mogen niet meer op deze manier reclame maken.

Nieuwe Mediawet

Op 1 november 2020 ging de nieuwe Mediawet in, waarmee de RCC kan handhaven op sluikreclame op YouTube, Instagram en TikTok. Op die manier kunnen influencers bestraft worden als ze in hun video's reclame maken voor producten zonder dat expliciet te benoemen.

De commissie beoordeelt alleen of influencers zich aan de regels houden als er klachten binnenkomen.

Deze klachten zijn ingediend door oud-docent marketing Max Kohnstamm. Het is niet de eerste keer dat hij een zaak aanspant tegen Geuze. De vorige keer begon hij een zaak tegen haar en collega-influencer Anna Nooshin. Ze maakten volgens Kohnstamm reclame voor een zelfbruiner, zonder dat te vermelden. Geuze werd hiervoor op de vingers getikt.