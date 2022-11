Vanavond op tv: Nog steeds geen asieldeal • Zo pakt Italië de asielcrisis aan • De invloed van abortus op de Midterms

Na maanden overleg nog steeds geen asielwet

Nog steeds discussiëren de vier coalitiepartijen (VVD, CDA, ChristenUnie en D66) over de wet van staatssecretaris Van der Burg, waarmee het kabinet de (verplichte) opvang van asielzoekers over gemeenten wil spreiden. De VVD-fractie wil niet instemmen met de nieuwe wet, omdat het moeite heeft met het dwingen van gemeenten. Daarnaast wil de fractie dat er ook gesproken wordt over het beperken van de asielinstroom.

Er wordt al maanden onderhandeld over de asieldeal. Wanneer komt de nieuwe asielwet er wél? Te gast in de studio is Jorrit Rijpma, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden.