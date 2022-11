Twitteraccount Eindhovens Dagblad al bijna etmaal in handen van hackers

Het overnemen van het account gebeurde kort voordat de eredivisiewedstrijd Ajax-PSV was afgelopen. Het verhitte duel eindigde in 1-2.

Het Twitteraccount van het Eindhovens Dagblad (@ED_Eindhoven) is al bijna een etmaal gehackt. Gisteren namen onbekenden rond 18.30 uur het account over.

Volgens de hoofdredacteur van het ED is de hack niet op te lossen omdat de krant Twitter niet te pakken krijgt. "We proberen ze echt te bestoken maar ze zijn heel lastig te bereiken. We balen enorm", aldus Joris Roes. Hij durft daarom nog niet te zeggen hoelang het duurt voordat de hack ongedaan is gemaakt.

De hackers schrijven zelf op Twitter dat ze 'gewoon' lol willen maken, weet Omroep Brabant. "We konden dit account ook gebruiken om mensen op te lichten. Maar zo ver gaan we niet... Gewoon even een beetje lol maken!", aldus de hackers.

Het dagblad gebruikt nu @ED_Regio om zijn lezers te informeren.