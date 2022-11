Eindhovens Dagblad heeft Twitteraccount weer in eigen handen

Het Eindhovens Dagblad heeft zijn eigen account op Twitter weer terug. Het account @ED_Eindhoven werd gisteravond rond 18.30 uur door onbekenden overgenomen en dat bleef zo tot het begin van de avond.

Het account werd omgedoopt tot AJAX FANS en riep onder meer op tot stemmen op de PVV en FvD. Ook werden berichten en video's gedeeld van onder meer omroep Ongehoord Nederland en de Kamerleden Wybren van Haga en Geert Wilders. Het account kreeg later ook andere namen, zoals D66 AANHANGER.

"Het was voor onze volgers en voor ons erg vervelend. We zijn blij dat het nu opgelost is en we weer nieuws kunnen posten", zegt hoofdredacteur Joris Roes in zijn eigen krant. De tweets die door de onbekenden werden geplaatst, zijn verwijderd.

'Lol maken'

Het overnemen van het account gebeurde kort voordat de eredivisiewedstrijd Ajax-PSV was afgelopen. Het verhitte duel eindigde in 1-2. De hackers schreven zelf op Twitter dat ze 'gewoon' lol willen maken.

"We konden dit account ook gebruiken om mensen op te lichten. Maar zo ver gaan we niet... Gewoon even een beetje lol maken!", aldus de hackers, die zich identificeren als 'TH Nederland'. Ze zeiden dat ze "een paar seconden" nodig hadden om binnen te komen.