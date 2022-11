Ethiopische regering en Tigray-rebellen openen hotline na wapenstilstand

Obasanjo noemde de hotline "het eerste teken van vooruitgang" nadat de twee partijen het vorige week eens werden over een staakt-het-vuren. Dat bestand betekende een doorbraak na een conflict van twee jaar dat aan naar schatting tienduizenden mensen het leven heeft gekost. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en in het noorden van Ethiopië is humanitaire en medische hulp hard nodig.

De regering van Ethiopië en strijdgroepen in de noordelijke regio Tigray hebben een telefonische hotline geopend om nieuw oplaaiend geweld tussen de twee partijen snel te kunnen beëindigen. Dat heeft de Nigeriaanse oud-president Obasanjo, de belangrijkste bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, bekendgemaakt bij de vredesbesprekingen in Kenia. Die besprekingen zijn vandaag begonnen.

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

Met deze verklaring wil Obasanjo laten zien dat er actief verder wordt gewerkt aan het vredesverdrag. Maar toch doet dit wel wat wenkbrauwen fronsen. Een van de problemen is dat Tigray de afgelopen jaren zo goed als afgesloten is geweest van de buitenwereld, en dat er amper telefoon- en internetverkeer is. Hoe en wie gaat er dan naar die lijn bellen?

Het laat ook zien dat het akkoord, dat in Zuid-Afrika is bereikt, echt naar de achterban moet, de strijders in het veld, maar dat zal dus niet via een hotline lukken. We horen dat er sinds het bereiken van het akkoord alsnog gevochten is. Dat is natuurlijk zorgwekkend omdat de hoop groot is dat er humanitaire toegang komt.

Wat het ook bemoeilijkt is dat er aan Ethiopische zijde soldaten uit Eritrea meevechten en milities uit de naburige regio's. Allemaal partijen met hun eigen agenda die niet aan de onderhandelingstafel zitten. Dit is nog heel broos en er moet nog heel wat gebeuren om alle partijen op een lijn te krijgen.

Het is afwachten wat er in Kenia wordt afgesproken maar vooral wanneer we de eerste echte actie zien. Dat de afspraken worden uitgevoerd."