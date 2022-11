Nog dertien nachten tot het WK: zo ziet de weg van Oranje naar Qatar eruit

Waar veel voetballiefhebbers nog napraten over de verhitte topper tussen Ajax en PSV, kan het vizier bijna op het WK in Qatar. Nog slechts dertien nachten slapen en dan begint in de golfstaat het WK voetbal. Hoe ziet de weg van het Nederlands elftal naar het meest besproken eindtoernooi eruit? Het WK begint op 20 november met de openingswedstrijd tussen het thuisland en Ecuador, een dag later komt het Nederlands elftal in actie tegen Senegal. Definitieve selectie Vrijdag 11 november is een belangrijke datum in aanloop naar het WK. Dan maakt bondscoach Louis van Gaal bekend welke spelers definitief onderdeel uitmaken van de selectie. De keuzeheer heeft nog een aantal harde noten te kraken. Kan de 19-jarige Xavi Simons bijvoorbeeld rekenen op een uitnodiging van Van Gaal en welke keepers gaan er mee naar Qatar?

Bekendmaking selectie live bij NOS Komende vrijdag maakt Van Gaal om 13.00 uur zijn selectie bekend en geeft de bondscoach een persconferentie, waarin hij tekst en uitleg geeft. Deze persconferentie is live te volgen op NPO 1 en via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

De voorlopige selectie van Oranje telt 39 spelers en Van Gaal mag maximaal 26 spelers meenemen naar Qatar. Er zullen dus 13 spelers afvallen. Alleen bij een blessure of ziekte mag een bondscoach een vervanger oproepen. Dit moet minimaal een dag voor de eerste WK-wedstrijd van het land gebeuren en deze vervanger hoeft niet in de voorselectie te hebben gezeten. Bekijk hier de voorlopige selectie van het Nederlands elftal:

In de eredivisie wordt voordat het WK begint nog één volledige speelronde afgewerkt. De Oranje-internationals van PSV spelen nog een topper tegen AZ, Ajax gaat op bezoek gaat bij FC Emmen en Feyenoord ontvangt in eigen huis stadsgenoot Excelsior. De Amsterdammers en Rotterdammers spelen midweeks ook nog een inhaalwedstrijd; Ajax thuis tegen Vitesse en Feyenoord in de Kuip tegen Cambuur. Korte voorbereidingstijd Van Gaal heeft vervolgens een week de tijd om zijn spelers optimaal voor te bereiden op het WK. De keuzeheer gebruikte de laatste wedstrijden in de Nations League al om te experimenteren met bepaalde spelers. Zo speelden Marten de Roon en Vincent Janssen tegen België (1-0) voor de geblesseerde Frenkie de Jong en Memphis Depay. Op maandag 14 november verzamelen de spelers zich in Zeist, waar voor het laatst op Nederlandse bodem wordt getraind. De spelers en begeleiders stappen een dag later rond het middaguur in het vliegtuig naar Qatar, waar Oranje bij aankomst direct een uitlooptraining gepland heeft. De dagen erna staan de spelers logischerwijs meerdere keren op het trainingsveld. Het Nederlands elftal verblijft het gehele toernooi in het St. Regis Hotel in Doha. Verslaggever Jeroen Stekelenburg maakte daar eerder dit jaar deze reportage over:

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg toont het trainingscomplex waar het Nederlands elftal zijn trainingen zal afwerken en het hotel waar het zal verblijven tijdens het WK in Qatar. - NOS

Het Nederlands elftal speelt op maandag 21 november de eerste groepswedstrijd tegen Senegal in het Al Thumamastadion. Vier dagen later is Ecuador de tegenstander en op 29 november treft Oranje gastland Qatar. Alle wedstrijden van Nederland zijn live te volgen op NPO1, op NPO Radio 1 in Langs de Lijn en via NOS.nl.