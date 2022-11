Vriendin Spaanse oud-koning doet in podcast boekje open over gulle minnaar

"Hij keerde blij als een kind terug van zijn reizen. Dan had hij tassen vol geld bij zich. Ik vroeg dan wel: 'Mijn god, waar heb je dat vandaan?' Het antwoord was dan altijd: 'Oh, dat heb ik van een vriend gekregen.' Dat was een situatie die volkomen normaal was", zegt Larsen in de podcast .

Na elke reis kwam Juan Carlos thuis met koffers vol geld en geschenken, vertelt Larsen in de opmerkelijke podcastserie die ze over haar affaire in de hoogste kringen maakte. Ze zet de voormalige Spaanse koning neer als een levensgenieter, die door zakenlui en vorstenhuizen onder de cadeaus werd bedolven.

Dat oud-koning van Spanje Juan Carlos een ware don juan was, is algemeen bekend. Toch smullen de Spanjaarden van een podcast waarin zijn vroegere geliefde Corinna Larsen een boekje over hem opendoet. De lancering van de openhartige podcast valt vrijwel samen met de hervatting van de rechtszaak van Larsen tegen de voormalige koning in Londen.

Larsen - dochter van een Deense zakenman en ex van een Duitse aristocraat - gaat zonder omhalen in op haar relatie. Ze zegt dat ze nooit van plan was om toe te treden tot 'de harem' van de koning. "Iedereen wist dat hij de grootste vrouwenverleider was in koninklijke kringen." Maar uiteindelijk viel ook Larsen in 2004 voor de charmes van deze man, ongeacht hun leeftijdsverschil van 26 jaar. "Ik heb me nog nooit zo getrouwd gevoeld als met de Spaanse koning. Het voelde alsof hij echt mijn echtgenoot was."

Relatie met een getrouwde vorst

Ze ontmoetten elkaar tijdens een jachtpartij voor miljonairs in het zuiden van Spanje, georganiseerd door Larsen. Haar bedrijf Apallonia Holding organiseert wereldwijd ontmoetingen voor de upper class. Het was meteen raak. "Hij belde me tien keer op een dag. Hij stuurde bossen bloemen en brieven. Ik kreeg honderden brieven, allemaal met de hand geschreven."

Dat Juan Carlos getrouwd was, leek hen niet te deren. "Hij was getrouwd omdat het zo moest. Er zat een doel achter (de lijn van het koningshuis Borbón voortzetten, red.), en dat doel is gelukt."

In een jachthuis, niet al te ver van het koninklijk paleis, leidden Juan Carlos en Larsen in het diepste geheim het leven van een echtpaar. Maar uiteindelijk spat de zeepbel uiteen. Larsen wil het niet langer, Juan Carlos treedt in 2014 af als koning. De vorst wordt dan al verdacht van omkoping en het achterhouden van bankrekeningen. Zo zou hij tientallen miljoenen hebben gekregen voor zijn bemiddeling bij de aanleg van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië.

Spionage door de geheime dienst

Het is de periode na het verbreken van de relatie die Larsen naar eigen zeggen opbrak. Ze zegt dat ze te maken kreeg met een diep teleurgestelde minnaar, die de geheime dienst op haar afstuurde. Die agenten zetten Larsen onder druk om 65 miljoen euro terug te geven, ooit 'een geschenk' van de koning. Ze zegt jarenlang te zijn is bespioneerd.

Woensdag gaat de behandeling verder van de rechtzaak waarin Larsen compensatie eist voor de wraakacties van de voormalige koning. "Hij accepteerde niet dat ik niet aan regels voldeed. Het gevolg is wel duidelijk. Op een dag eindig je dood in een tunnel. Net als destijds prinses Diana."