Dubbelaar Koolhof wil na nummer-1-positie nu ook grandslamtitel: 'Ultiem doel'

Het bereiken van de finale afgelopen weekeinde in Parijs, die hij overigens een dag later samen met Neal Skupski ook won, hielp hem vanaf de vierde plaats voorbij de Amerikaan Rajeev Ram.

Wesley Koolhof is in de voetsporen getreden van het illustere gezelschap dat Tom Okker, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh vormen: de 33-jarige tennisser is sinds vandaag aanvoerder van de wereldranglijst van dubbelaars.

Een wisseling van partner en trainingsteam begin dit jaar gaf zijn loopbaan een nieuwe impuls. "Ik heb twee coaches in dienst, die elkaar een beetje afwisselen. Een Engelsman en een Pool. Ik heb de zes, zeven jaar daarvoor steeds dezelfde coach gehad. In december ben ik gewisseld naar andere trainers. En dat heeft goed uitgepakt."

Het succes is niet uit de lucht komen vallen. Koolhof timmert al even aan de weg in het mannendubbel. In 2016 won hij in Sofia aan de zijde van Matwé Middelkoop zijn eerste ATP-titel, waarvan er inmiddels veertien op zijn palmares prijken. Samen met de Kroaat Nikola Mektic bracht hij twee jaar geleden de prestigieuze ATP Finals op zijn naam.

Met het bestijgen van de toppositie heeft Koolhof een van de gestelde doelen bereikt. "Iedereen heeft ooit weleens geroepen, als je begint met internationaal tennis, dat je de beste van de wereld wil worden. Het is natuurlijk alleen wat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb een geweldig jaar gehad en heel mooi dat ik aan het eind van het jaar op de nummer-1-positie uitkom. Dat is natuurlijk het ultieme doel."

"Ik vind het persoonlijk wel fijn om ook naast de baan een band en een klik te hebben met mijn partner. Er zijn ook koppels die dat absoluut niet hebben. Die gaan nooit samen uit eten en ontbijten nooit samen. Bij hen is het allemaal puur zakelijk. Neal en ik hebben redelijk dezelfde interesses en we gaan bijna elke avond samen uit eten. We hebben het gewoon gezellig met elkaar."

Grandslamtitel

Dat zou dan volgend jaar moeten resulteren het realiseren van een volgend doel: het winnen van een grandslamtitel. Het duo was er op de US Open al dichtbij, maar werd in de finale afgetroefd door Ram en Joe Salisbury. In 2020 ging het samen met Mektic ook pas in de laatste partij mis in New York.

"Ja, dat is zeker een doelstelling voor aankomend jaar, want dat ultieme doel hebben we niet gehaald", aldus de zoon van oud-voetballer en vijfvoudig international Jurrie Koolhof. Helemaal met lege handen staat hij trouwens niet. Op Roland Garros pakte hij dit jaar samen met de Japanse Ena Shibahara de eindzege in het gemengd dubbel.