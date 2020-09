Prinsjesdagdebat gaat tot nu toe weinig over corona

De Tweede Kamer debatteert vandaag en morgen over de plannen van het kabinet voor volgend jaar. De Algemene Politieke Beschouwingen worden dit jaar gezien als het begin van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Het debat wordt twee dagen live gestreamd en voor een deel op televisie uitgezonden. Dat weten zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen, dus het is een uitgelezen kans voor hen om zichzelf en hun standpunten onder de aandacht te brengen."

Vandaag komen de fractievoorzitters van alle partijen in de Kamer aan het woord. PVV-voorman Geert Wilders is als leider van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna is de beurt aan VVD'er Klaas Dijkhoff, de fractieleider van de grootste coalitiepartij. Morgen is premier Rutte de hele dag aan het woord.

In tegenstelling tot andere jaren is niet het hele kabinet in de zaal aanwezig. Om in coronatijd genoeg afstand te kunnen houden, zijn alleen de vicepremiers De Jonge, Ollongren en Schouten fysiek aanwezig, plus de vakministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken).

Algemene Beschouwingen: debat over rijksbegroting, maar vooral begin van campagne