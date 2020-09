Klaver: solidariteit nodig om ons uit de crisis te helpen

Marijnissen zegt dat er de afgelopen jaren maar 729 sociale huurwoningen bij zijn gekomen. "Ik kon het bijna niet geloven, toen ik dat las. Dat is ongeveer een straat per jaar.' Zij zegt dat er van het 'bouwen, bouwen, bouwen-beleid van kabinet' nog maar weinig terecht is gekomen. Dijkhoff verwijst naar het kabinet en de minister die hier over gaat, hij zegt dat hij daar als fractieleider in de Tweede Kamer niet over gaat. 'Wij kunnen plannen van het kabinet alleen maar steunen of niet steunen."