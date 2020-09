Coalitie positief over kabinetsplannen 2021, veel oppositiepartijen moeten nog spreken

Ook D66-fractievoorzitter Jetten begint over corona en spreekt over een "vermijdbare crisis". Het virus is overgesprongen van dier op mens en het zou daarom beter zijn om een einde te maken aan de bio-industrie en de handel in exotische dieren. De regeringspartij wil leren van de crisis en vindt dat werknemers meer ruimte en minder bureaucratie moeten hebben op het werk. Werknemers moeten ook het recht krijgen om één dag per week thuis te werken en het moet mogelijk worden voor patiënten om via beeld met de dokter of specialist te praten. Ook moet er een einde komen aan spotgoedkope vluchten binnen Europa.

De fractievoorzitter zet nog wel wat kanttekeningen bij de corona-aanpak van het kabinet. "In Denemarken kan iedereen zich testen, of je nu klachten hebt of niet en in Duitsland komen leraren sneller in aanmerking voor een test en zijn verpleeghuizen wel beschermd".

Toch is Jetten lovend over de manier waarop is samengewerkt in de coronacrisis, tussen werkgevers en bonden, coalitie en oppositie en leraren en ouders. "Het verdient een enorm compliment. Samen brengen we concrete verandering."