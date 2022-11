Loting tussenronde Europa League: Sevilla-PSV en Ajax-Union Berlin

In de tussenronde van de Europa League is Ajax gekoppeld aan Union Berlin; PSV neemt het op tegen Sevilla, de oude club van Luuk de Jong. Dat heeft de loting in Nyon uitgewezen.

Sevilla won de Europa League de afgelopen negen jaar liefst vier keer. De laatste keer, in 2020, was toenmalig Sevilla-spits De Jong goed voor twee doelpunten in de finale, die met 3-2 werd gewonnen van Internazionale.

In de poulefase van de Champions League eindigde Sevilla als derde, achter Manchester City en Borussia Dortmund. In de Spaanse competitie draait het dit seizoen niet: Sevilla staat zeventiende met elf punten uit dertien wedstrijden.

Blikvanger Becker

Ajax stuit op Union Berlin, dat in de groepsfase van de Europa League tweede werd achter het Belgische Union. De derde club uit Berlijn, die in 2020 naar de Bundesliga promoveerde. was dit seizoen koploper in de Duitse competitie, maar verloor afgelopen weekeinde met 5-0 bij Bayer Leverkusen en staat nu derde.

Sheraldo Becker is een van de blikvangers van Union Berlin. De oud-speler van Jong Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag scoorde dit seizoen al zes keer.