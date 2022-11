Twee krakers in achtste finales Champions League: Liverpool-Real en PSG-Bayern

De loting voor de achtste finales van de Champions League in Nyon heeft twee krakers opgeleverd: Liverpool treft Real Madrid en Paris Saint-Germain stuit op Bayern München.

Het duel tussen Liverpool en Real Madrid is een herhaling van de Champions League-finale van vorig seizoen, die op 28 mei dankzij een treffer van Vinícius Júnior werd gewonnen door Real. De Spanjaarden veroverden daarmee hun veertiende Europa Cup I. Liverpool won de prijs zes keer, voor het laatst in 2019.

Paris Saint-Germain en Bayern München stonden in 2020 in de finale van de Champions League. PSG jaagt al vele jaren op zijn eerste eindzege in de Champions League, maar struikelde sinds 2012 vier keer in de achtste, vier keer in de kwart- en één keer in de halve finales.

In de finale van 2020 was zesvoudig winnaar Bayern met 1-0 te sterk voor de Fransen.