Arrestaties voor brand bij migrantenkamp op Samos

De Griekse politie heeft meerdere migranten aangehouden naar aanleiding van de brand gisteravond in de buurt van migrantenkamp Kyt op het eiland Samos.

Om hoeveel arrestanten het gaat, is niet duidelijk. Een politiebron spreekt tegen persbureau AFP van dertien aanhoudingen, persbureau Reuters heeft het over drie arrestaties.

De brand begon in een bosgebied niet ver van het registratiecentrum van het kamp. De opvangfaciliteit zelf is volgens de brandweer niet in gevaar geweest.

In het overvolle kamp op Samos is officieel plaats voor 650 migranten, maar er wonen er nu zo'n 4600. Het kamp zit in lockdown nadat gisteren bekend was geworden dat twee migranten positief zijn getest op het coronavirus. De vrees bestaat dat het aantal besmettingen toeneemt.