Zo worden moeders in de Haagse Schilderswijk opgeleid voor de zorg

"Het is een hele diverse groep", zegt Tazelaar van de Vrouwenacademie. "Het zijn over het algemeen vrouwen met een migratieachtergrond. En vrouwen die jong getrouwd zijn, bijvoorbeeld, jong kinderen hebben gekregen die nu wat ouder zijn. Die nu tijd en ruimte hebben om aan hun carrière te gaan werken."

"Wat dit project in Den Haag bijzonder maakt, is dat het is opgezet door een buurtcentrum. Dat heb je niet overal. Het voordeel is dat het daardoor laagdrempeliger is voor vrouwen om zich aan te melden, en vrouwen krijgen de lessen ook in het buurtcentrum zelf."

Er zijn in Nederland meer van dit soort projecten, vertelt Diane Bulsink van het Verwey-Jonker Instituut. Zij doet onderzoek naar onder meer dit initiatief in Den Haag. "Eerder heb ik ook onderzoek gedaan naar een vergelijkbaar project in Haarlem, dat was gericht op het opleiden van anderstaligen", zegt ze.

Het doel is om deze vrouwen op te leiden voor beroepen waar grote tekorten zijn, bijvoorbeeld in de zorg. In de zorg stonden in het tweede kwartaal ruim 65.000 vacatures open. Dat waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 4000 meer dan begin dit jaar.

Een van de deelnemers is Gladis Henao Diaz. Zij werkte hiervoor in de thuiszorg, waar ze schoonmaakte bij mensen. "Ik wist dat ik iets meer van mezelf kon geven", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus ik ga gewoon een stap verder, ik ga het gewoon doen." Ook Milena Rakonjac, die in een scheiding ligt, doet de opleiding. "Het geeft mij een kans voor mijn vrijheid en voor mijn onafhankelijkheid."

Vrouwen die jarenlang voor hun kinderen hebben gezorgd en niet hebben gewerkt of ongeschoold werk doen, terwijl ze wel de capaciteiten hebben om een opleiding te doen. Dat is de voornaamste doelgroep van de Vrouwenacademie in de Haagse Schilderswijk, waarvan de eerste klas vorige maand van start ging.

In de eerste groep die van start is gegaan zitten negen deelnemers, onder wie ook een man. "We heten de Vrouwenacademie, maar mannen zijn ook zeer welkom", zegt Tazelaar. Het doel is om in de toekomst meer groepen op te leiden, niet alleen voor de zorg maar ook bijvoorbeeld voor een beroep in de kinderopvang.

De deelnemers hebben vaak geen geldige startkwalificatie, vertelt Tazelaar. Dat houdt in dat ze niet eerder bijvoorbeeld een mbo-opleiding op niveau 2 of hoger hebben afgerond. Soms hebben ze wel zo'n opleiding gedaan in het land van herkomst, maar is dat diploma niet geldig in Nederland.

Hier kunnen ze wel beginnen aan een mbo-opleiding niveau 3, al is het niet voor iedereen. De deelnemers worden geselecteerd. "Voor ons is het heel belangrijk dat ze gemotiveerd zijn in eerste instantie, zegt Tazelaar. "En dat ze het Nederlands redelijk beheersen; je moet minimaal op B1-niveau Nederlands spreken om de opleiding te kunnen doen."

De studenten gaan één dag naar school, en werken drie dagen. Ze zijn in dienst bij een werkgever, en krijgen dus ook salaris. Rakonjac werkt met ouderen bij woonzorgcentrum Duinhage van Florence, samen met een andere deelnemer van de Vrouwenacademie. "Tot nu is het allemaal heel erg positief", zegt haar begeleider Mirjam van Hulst. Als Rakonjac klaar is met de opleiding, kan ze daar blijven werken. "Zonder aarzelen", zegt Van Hulst.

Armoede

Bulsink is voor haar onderzoek vooral benieuwd of het werkt. "In hoeverre gaat het lukken om ervoor te zorgen dat ze de opleiding kunnen afronden? En welke factoren zijn hierin bepalend? Daaruit kunnen we leren wat belangrijk is in de selectie voor de voortrajecten en de opleiding en welke zaken belangrijk zijn bij de vormgeving van zo'n opleidingstraject. Dat kan ook helpen bij vergelijkbare projecten."

Volgens Bulsink kan dit soort projecten bijdragen aan het verminderen van de personeelstekorten. "En het mes snijdt aan twee kanten. Als je vrouwen in economisch kwetsbare posities kan opleiden, dan dring je ook de armoede in gezinnen terug."