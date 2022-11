Meldpunt voor bedreigde wetenschappers open: 'Ze staan er niet alleen voor'

Wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden kunnen vanaf vandaag terecht bij het platform Wetenschapveilig.nl. Dat meldpunt helpt ze met het krijgen van de juiste hulp. Pieter Duisenberg, voorzitter van Universiteiten van Nederland (UvL), zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er geen officiële cijfers zijn van het aantal keren dat wetenschappers zijn bedreigd, maar dat het de laatste jaren wel lijkt toe te nemen. Dit was vooral zichtbaar in de coronapandemie, aldus Duisenberg. "We kennen allemaal voorbeelden van bekende wetenschappers die in een talkshow zijn geweest en vervolgens bedreigd worden. Niet alleen online, maar ook op hun huisadres." Eind vorig jaar deed het Erasmus MC aangifte van bedreiging van viroloog Marion Koopmans. Ze deelde op Twitter een dreigmail en zei toen 'aan de lopende band' dit soort berichten te ontvangen. "Wat mensen zeggen is echt bizar. Ik vind dat het moet stoppen."

De kerstwensen komen binnen: "Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv. durft te tonen, jij vuil goor monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt, ze hebben de verkeerde voor de ingang van de (een ) parkeergarage — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) December 13, 2021

Het meldpunt is een initiatief van Universiteiten van Nederland (UvL), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Wetenschappers doen niet altijd aangifte van bedreiging of intimidatie. "Met dit platform hopen we dat beter in beeld te krijgen", aldus Duisenberg.

Aangifte Wetenschappers kunnen een melding doen via de website van Wetenschapveilig of bellen naar een meldkamer, waar ze hulp krijgen met het doen van aangifte. Ook worden ze daar doorverwezen naar een veiligheidsspecialist van zijn of haar instelling. "Je staat er in ieder geval niet alleen voor. Dat willen wij beter doen als universiteiten: voor onze wetenschappers gaan staan", zegt Duisenberg. Hij vindt het belangrijk dat wetenschappers gewoon doorgaan met publieke optredens om hun kennis te delen met de samenleving, maar vreest dat ze mogelijk afgeschrikt worden door angst voor haatreacties en dreigementen. "We willen juist graag dat ze naar buiten gaan, maar dan moet je wel veilig je werk kunnen doen."