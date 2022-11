Scheidrechter deelt tien rode kaarten uit tijdens Argentijnse bekerfinale

In Argentinië is de finale om de zogeheten Trofeo de Campeones tussen Boca Juniors en Racing Club compleet uit de hand gelopen. Scheidsrechter Facundo Tello deelde liefst tien rode kaarten uit. Boca eindigde het duel met zes spelers op het veld, waardoor Racing Club uit Avellaneda reglementair de beker won. De Trofeo de Campeones is een soort Argentijnse Supercup. Tot de negentigste minuut was er nog niet veel aan de hand in het La Pedrera-stadion in San Luis: het stond 1-1 tussen Boca en Racing Club, die in de competitie momenteel eerste en twee staan. In blessuretijd ontstond er een eerste opstootje, waarna arbiter Tello, deze maand ook actief op het WK in Qatar, een speler van Boca Juniors en een van Racing Club de rode kaart presenteerde. Met tien tegen tien gingen beide clubs de verlenging in. In de 100ste minuut kreeg Boca-speler Alan Varela zijn tweede gele kaart: toen waren er nog negen. Vlam in de pan Het ging helemaal mis toen invaller Carlos Álcaraz namens Racing Club in de 118de minuut de 2-1 binnenkopte. De middenvelder vierde zijn doelpunt provocerend voor het blauw-gele vak vol Boca-fans, waarna de vlam in de pan sloeg. Álcarez werd belaagd door spelers van Boca: hij werd aan zijn oor getrokken en hij werd geduwd, waarna een massale knokpartij ontstond waarmee zich ook reservespelers bemoeiden. De scheidsrechter was onverbiddelijk: Álcarez kreeg de rode kaart, net als twee Racing Club-spelers die op de bank zaten. Namens Boca Juniors kregen één veldspeler, één net gewisselde speler en één bankzitter de rode kaart, waardoor er nog acht Boca-spelers op het veld stonden.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

Toen in de 128ste minuut Frank Fabra nog een tweede gele kaart kreeg en in de 130ste minuut Darío Benedetto een directe rode kaart, waren er nog zes Boca-spelers over. De wedstrijd, toch al zo goed als afgelopen, moest toen worden gestaakt. De uitslag, 2-1, werd omgezet in een reglementaire 3-0 overwinning voor Racing Club.