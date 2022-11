Nederlandse turnploeg voldoet ruimschoots aan WK-doelstellingen: 'Uitstekend gedaan'

"We zijn meer dan tevreden." Aan het woord is Jeroen van Leeuwen, technisch directeur van de turnbond KNGU. En zijn tevredenheid is zeker niet onterecht: de Nederlandse turnploeg behaalde zeven individuele finales en in de landenwedstrijd werd de gestelde doelstelling ruimschoots gehaald. Die doelstellingen waren volgens Van Leeuwen als volgt: in de landewedstrijd voor de vrouwen top-12 en voor de mannen top-18, daarnaast een toestelfinale voor Loran de Munck en Naomi Visser. "Met een negende (vrouwen) en dertiende plek (mannen) en zeven individuele finales hebben we het uitstekend gedaan." Drie finales Visser Met name Visser heeft met drie finales (meerkamp, brug en vloer) een succesvol WK achter de rug in Liverpool. Het was de eerste keer sinds de WK van 2001 dat een Nederlandse turnster zich voor drie individuele WK-finales plaatste. Daarnaast schaarden ook De Munck (paardvoltige), Casimir Schmidt (meerkamp), Sanna Veerman (brug) en Tisha Volleman (meerkamp) zich bij de beste acht van de wereld. Bekijk in de carrousel de finales met Nederlandse inbreng:

Medailles werden er echter niet gehaald. Dat is dan ook het enige kritische punt, volgens Van Leeuwen. "Er had in sommige gevallen meer ingezeten, maar ze hebben wel fantastisch gepresteerd op een wereldpodium." "We moeten dat wel met elkaar goed evalueren en analyseren", vindt de technisch directeur. "Ik heb wel van meerdere sporters gehoord dat je zo'n finale moet ervaren en er meerdere keren moet staan. Daar moeten we van leren. We moeten nu doorbouwen." Deur voor Wevers niet dicht Kijkend naar de toekomst, waarbij Van Leeuwen specifiek de EK van volgend jaar noemt, staat de deur volgens de bond ook voor Sanne Wevers nog altijd open. De 31-jarige Wevers, die in 2016 olympisch goud pakte op de balk, besloot eind juni uit de selectie te stappen. "Door het gedrag van een teamgenoot is er voor mij een aanhoudende onwerkbare situatie ontstaan. Hierdoor kan ik niet meer goed functioneren binnen ons team", was de reden die ze destijds daarvoor gaf. Bekijk hier het gesprek met Jeroen van Leeuwen:

Jeroen van Leeuwen gaat na de WK turnen in Liverpool een bezoek brengen aan Varsseveld, waar Sanne Wevers traint. - NOS