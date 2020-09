Indrukwekkende comeback Nuggets voorkomt finale tussen Lakers en Clippers

De basketballers van Denver Nuggets hebben met een indrukwekkende comeback de finale van de Western Conference behaald. Na een achterstand van 3-1 in wedstrijden in de best-of-7-serie tegen Los Angeles Clippers werd afgelopen nacht de beslissende zevende wedstrijd met 104-89 gewonnen.

Door de zege houden de Nuggets de Clippers uit de finale tegen stadsgenoot Los Angeles Lakers, dat zich zondag al plaatste.

Met uitblinkers Nikola Jokic en Jamal Murray wisten de Nuggets voor de tweede keer in de play-offs terug te komen van een 3-1 achterstand in wedstrijden, een unicum in de NBA. In de vorige ronde werd Utah Jazz verslagen na een 3-1 achterstand.

De Servische center Jokic kwam tot 16 punten, 13 assists en 22 rebounds. De 23-jarige Canadese guard Murray voegde daar 40 punten aan toe. Kawhi Leonard, vorig seizoen de belangrijkste man bij NBA-kampioen Toronto Raptors, kwam niet verder dan 14 punten voor de Clippers.