Premier Rutte erbij gehaald om VVD-fractie te overtuigen van asielwet

Premier Rutte wordt erbij gehaald om de VVD-fractie over de streep te trekken wat betreft de asieldeal. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Rutte, naast premier ook partijleider, is morgen aanwezig bij de vergadering van de Tweede Kamer-fractie van de VVD.

De afgelopen dagen hebben de vier coalitiepartijen koortsachtig overlegd over een nieuwe wet waarmee het makkelijker wordt om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Volgens bronnen waren de fractievoorzitters, onder wie Hermans van de VVD, het uiteindelijk eens, maar wil de VVD-Kamerfractie niet instemmen.

De fractie heeft moeite met het dwangaspect van de wet en wil ook nog spreken over beperking van de instroom, voordat meer druk op gemeenten wordt gelegd om mensen op te vangen. Bij de achterban van de partij is ook onvrede over het uitblijven van meer maatregelen om de instroom te beperken. Rutte zou morgen uitleg komen geven, juist over die instroommaatregelen.

Vrijdag leek het er nog op dat de vier partijen dicht bij overeenstemming waren. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 zouden zich afgelopen weekend over de laatste aanpassingen van staatssecretaris Van der Burg (VVD) buigen en vandaag werd een presentatie van de deal verwacht, maar zo liep het dus niet.

ChristenUnie roert zich

Ondertussen begint ook de ChristenUnie-achterban zich te roeren. Een aantal leden wil met een motie op het partijcongres eind november afdwingen dat de fractie het vertrouwen in de coalitiepartner VVD opzegt. Volgens de indieners komt de VVD de asieldeal niet na, terwijl die met veel moeite tot stand is gekomen.

De ChristenUnie-leden wijzen er in hun motie op dat de "verslechteringen van de asielopvang (waaronder de verlenging van de beslistermijn en het uitstellen van gezinshereniging)" wel zijn ingegaan, terwijl de "verbeteringen, waaronder de spreidingswet" op zich laten wachten.

De vier coalitiepartijen werden het eind augustus eens over een pakket maatregelen rond asiel. De achterban van de ChristenUnie was toen al kritisch, bleek op een extra congres. Partijleider Segers noemde de deal daar "net te dragen".

Sinds die tijd is staatssecretaris Van der Burg van Asiel bezig met het wetsvoorstel dat spreiding van asielzoekers over verschillende gemeenten moet regelen. Omdat de vier partijen er samen maar niet uitkomen, is de deadline al een aantal keer niet gehaald.