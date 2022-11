Actie Ballenalarm spoort aan tot maandelijkse check zaadbalkanker

Met de ludieke actie 'Het Ballenalarm' vraagt de Stichting Zaadbalkanker om extra aandacht voor zaadbalkanker. Het idee is dat mannen straks om 12.00 uur - als de maandelijkse alarmsirenes loeien - hun teelballen checken, en dit elke maand opnieuw.

Dit moet leiden tot de vroegtijdige ontdekking van zaadbalkanker, ook wel teelbalkanker genoemd, de meest voorkomende kanker bij mannen tussen de 15 en 40 jaar.

De initiatiefnemers van 'Het Ballenalarm' (laat alles vallen en pak je ballen) benadrukken dat het goed is om een vast checkmoment in te bouwen. Dat zal leiden tot de eerdere ontdekking van ziekten, legde arts Berend van Doorn uit in het NOS Radio 1 Journaal. "De vooruitzichten zijn meestal goed", zei hij. "Maar hoe sneller je erbij bent, hoe groter de overlevingskans."

1000 gevallen per jaar

Zaadbalkanker komt niet zo vaak voor. Veel minder dan bijvoorbeeld borstkanker, dat jaarlijks bij circa 15.000 mensen wordt vastgesteld. "Ongeveer duizend mannen krijgen jaarlijks teelbalkanker", zegt Van Doorn. "En als je de kanker in het eerste stadium ontdekt, zie je dat na een jaar 99 procent van de mannen nog leeft. Maar als je de ziekte in het derde stadium pas opspoort, is dat aantal geslonken naar 85 procent."

In een filmpje van de campagne zie je mannen, waar ze tijdens het klinken van het sirenes ook zijn, hun handen in hun broek steken. "Het is natuurlijk een beetje gek, maar we hopen op deze manier het taboe te doorbreken", zegt Van Doorn daarover. "Door de absurditeit ervan hopen we toch dat het aankomt bij zoveel mogelijk mensen."