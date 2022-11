Proef met bonus voor leraren die meer uren willen werken

Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs wil leraren die geen volledige baan hebben, verleiden om meer uren voor de klas te gaan staan. Hij begint binnenkort met een proef waarin leraren die meer gaan werken een bonus krijgen.

De hoogte en de vorm van de bonus staan nog niet vast en de deelnemende scholen moeten de bonus zelf betalen. Het ministerie biedt hulp aan bij het kiezen van de bonusvariant en de uitwerking ervan.

In de proef worden meerdere varianten uitgeprobeerd. Wiersma denkt aan een bonus voor leraren die hun parttimecontract in een fulltimecontract omzetten, maar het kan ook een extra vergoeding worden voor leraren die van twee naar drie of vier werkdagen gaan.

De eerste uitkomsten worden in het voorjaar verwacht. De bonusmaatregel kan, als de proef succesvol verloopt, in het schooljaar 2023-2024 worden ingevoerd.

Wens van de Kamer

Wiersma komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid heeft op de invoering van een voltijdsbonus aangedrongen.

Scholen die mee willen doen, moeten zich voor 1 december melden. Bij de selectie wordt gekeken naar hoe groot het lerarentekort is en of er veel medewerkers met een kleine deeltijdbaan zijn.