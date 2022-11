Conclusie na topper Ajax-PSV: 'Simons wel, Brobbey niet naar WK'

Dit artikel is een verslag van een van de gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn andere video's uit de uitzending terug te vinden.

Bondscoach Louis van Gaal zal zondagmiddag met enige zorgen hebben gekeken naar de eredivisietopper tussen Ajax en PSV (1-2) . Negen spelers uit de voorselectie begonnen aan de aftrap, zes bij Ajax en drie bij PSV. Met name het niveau van de Ajacieden was zorgwekkend, twee weken voor het WK. Van Gaal maakt komende vrijdag zijn definitieve WK-selectie bekend.

In Studio Voetbal is iedereen het erover eens. Xavi Simons is een verrijking voor PSV en de eredivisie en moet mee naar het WK. - NOS

Arno Vermeulen is stellig: 'Als je dan in zo'n wedstrijd onzichtbaar bent... Brobbey gaat niet naar het WK, denk ik."

Waar Simons als een van de winnaars van de wedstrijd mag worden beschouwd was Ajax-spits Brian Brobbey misschien wel een van de verliezers met het oog op het WK. De spits van Ajax is een van de twijfelgevallen. Misschien gaat het wel tussen hem en Vincent Janssen.

"Het is een geweldig joch", zegt Rafael van der Vaart. "Hij blijft werken, werken, werken en is aan de bal ook fantastisch." Pierre van Hooijdonk sluit zich daarbij aan: "Zo'n type, zo technisch begaafd. Er zijn er weinig die dan ook zoveel arbeid leveren."

"Hij was Brobbey niet", zegt Van Hooijdonk. "Hij was werd natuurlijk flink aangepakt, maar was ook betrokken bij die opstootjes. Misschien werd de spanning hem te veel. Ik vind hem echt een goede speler, maar het is geen goed signaal aan de bondscoach. Die wil een speler zien die controle heeft."

Afellay is het er niet mee eens: "Je moet hem niet afschrijven op basis van één wedstijd, maar beoordelen over een langere periode. Ik vind Brobbey beter dan Janssen en zou eerder Brobbey naar het WK meenemen."

