PostNL lijdt 20 miljoen euro verlies in derde kwartaal

PostNL heeft een moeilijk derde kwartaal achter de rug. Door de stijgende prijzen wordt er minder gekocht en versturen bedrijven dus minder vracht en pakketten. Die daling merkt PostNL in het buitenland, in Nederland steeg het aantal pakketjes nog met 1 procent.

PostNL verwacht ook door de inflatie meer geld aan salarissen kwijt te zijn. De vakbonden stellen stevige looneisen omdat het leven voor werknemers steeds duurder wordt.

PostNL waarschuwde eerder al in een tussentijdse update dat de resultaten tegen zouden vallen. Naast de slinkende pakkettenstroom daalt ook het aantal verstuurde brieven verder. In het derde kwartaal kromp het postvolume met ruim 9 procent.

Energieprijzen

Door de stijgende energieprijzen moet PostNL ook meer geld uittrekken om busjes en vrachtwagens te kunnen laten rijden. De combinatie van stijgende kosten en dalende volumes leveren onder aan de streep een verlies op van 20 miljoen euro in het derde kwartaal. Een jaar eerder werd nog 12 miljoen winst gemaakt. De omzet daalde in het derde kwartaal met 20 miljoen naar 709 miljoen euro.

PostNL verwacht in december de gebruikelijke drukte in het post- en pakkettenverkeer. In de aanloop naar de feestdagen hield het bedrijf in het derde kwartaal meer personeel aan dan eigenlijk nodig was in die periode voor de verwerking van post en pakketten. Op die manier hoeft PostNL niet op het laatste moment extra personeel te werven voor de decembermaand.