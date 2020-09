Trainingscomplex voor e-sporters: 'Hiermee hopen we meer prijzen te winnen'

Het nieuwe trainingscomplex van Team Liquid in Utrecht staat er nog wat anoniem bij. De lampen van het logo op het gebouw bij het centraal station staan nog uit en de benedenverdieping wordt nog verbouwd tot fanzone, maar "dat gaat nog wel even duren". Weinig wijst erop dat een van de grootste e-sportsteams hier sinds deze zomer in het gebouw is getrokken om hun sporters verder klaar te stomen voor meer successen.

Want bij binnenkomst is snel duidelijk waar het om draait bij Team Liquid: het winnen van titels. In een glimmend gepoetste vitrine staat de grootste verovering tot nu toe: de Aegis. Een overwinningsschild voor het winnen van The International in 2017 bij de game Dota 2. En dat schild is natuurlijk eervol, maar bij het toernooi werd door het team ook een prijzenpot van bijna 11 miljoen dollar bij elkaar gespeeld.

In de twintig jaar die Liquid-oprichter Victor Goossens in de gamewereld meedraait, is die veel professioneler geworden. Als Starcraft-speler had Goossens (nickname: Nazgul) een salaris van 200 dollar. Met het prijzengeld dat hij her en der won, kon hij net rondkomen. Nu hebben e-sporters van het team de mogelijkheid om weken samen te trainen in Utrecht. Goossens: "Het is nu topsport. Hierboven zijn appartementen waar e-sporters kunnen verblijven en we hebben fulltime koks in dienst om voor hen te koken."

Zo ziet het nieuwe trainingscomplex van Team Liquid in Utrecht eruit: