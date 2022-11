Sabalenka verslaat Swiatek en beëindigt zegereeks nummer een van de wereld

Swiatek was dus torenhoog favoriet voor de eindzege op het hardcourt van Fort Worth, hoewel ze juist op die ondergrond nog geen toernooi had gewonnen dit jaar. Toch werd de winnares van Roland Garros en de US Open in de eerste set weggeslagen door de nummer zeven van de wereld.

Sabalenka debuteerde vorig jaar bij de WTA Finals en strandde toen in de groepsfase. Dit jaar in het Amerikaanse Fort Worth eindigde ze in de eerste ronde als tweede, achter Sakkari, en mocht ze in de halve finales aantreden tegen Swiatek.

Enkele seconden staat ze stil en dan volgt een gebalde vuist en een vreugdekreet: Aryna Sabalenka heeft zojuist Iga Swiatek, de nummer een van de wereld, verslagen op de WTA Finals. De 24-jarige Belarussische won in drie sets (6-2, 2-6, 6-1) en plaatste zich voor het eerst in haar carrière voor de finale van het eindejaarstoernooi.

Sabalenka had nog wat moeite met haar eerste servicegame, maar zette vervolgens Swiatek onder druk in haar game en pakte meteen de eerste break. De Belarussische leverde ook een keer haar eigen servicegame in, maar liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Integendeel, na die verloren game brak ze Swiatek nog twee keer en won ze de eerste set met 6-2.

In de tweede set waren de rollen omgedraaid. De Poolse liep snel uit naar een 4-0 voorsprong en pakte de set uiteindelijk met 6-2, waarmee de stand weer gelijk was en de derde set de beslissing moest brengen.

Daarin was de vierde game doorslaggevend. Swiatek was aan service en had drie keer de mogelijkheid de game uit te serveren. Dat deed ze niet, waarna Sabalenka op haar tweede breakpunt wel toesloeg. Swiatek won vervolgens geen game meer, de set ging met 6-1 naar Sabalenka.

Garcia in twee sets klaar

In de andere halve finale was de 29-jarige Garcia in twee sets (6-3, 6-2) te sterk voor Sakkari (WTA-5).

Garcia speelde zaterdag nog een slopende partij tegen Daria Kasatkina, maar een dag later was daar niets van te merken. De nummer zes van de wereld (eind vorig jaar nog 74ste) oogde veel frisser en krachtiger dan de passieve Sakkari, die deze week nog geen set had verloren.

Zeker in de tweede set stond er geen maat meer op het spel van Garcia, die de derde Française is die in de finale van de WTA Finals staat. Amélie Mauresmo is de enige tennisster uit Frankrijk die het toernooi won, in een finale tegen landgenote Marie Pierce.