'Afgeschermde adresgegevens zichtbaar door datalek bij kadaster'

Als gevolg van een datalek bij het kadaster zijn de gewoonlijk afgeschermde woonadressen van mensen tijdelijk zichtbaar geweest, meldt de Volkskrant. Volgens het kadaster waren de gegevens tussen 18 september en 11 oktober door iedereen te raadplegen. De oorzaak zou een recente update van het systeem zijn geweest.

In het kadaster staat openbare informatie over onroerend goed. Tegen betaling kan worden opgevraagd wie de eigenaar is van een bepaald huis, waar deze persoon woont en wanneer deze persoon is geboren.

Sinds 2018 wordt informatie over mensen die worden bedreigd of een persoonlijk risico lopen afgeschermd in het kadaster. Ook mensen die niet bedreigd worden, kunnen in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeenten aangeven dat hun woonadres geheim dient te zijn.

Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn getroffen door het datalek. Het kadaster heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).