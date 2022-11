'Mensen met beperking kunnen vaak niet meer met trein reizen vanwege drukte'

De kortere treinen en mindere hulp op stations vanwege personeelstekort maken het zeer lastig voor mensen met een beperking om nog de trein te nemen, meldt belangenorganisatie Ieder(in) aan Nu.nl.

Vooral de toegenomen drukte door kortere treinen is de boosdoener, zegt de belangenorganisatie. "We krijgen meldingen van mensen in een rolstoel die dan niet meer in de trein komen en achterblijven op het station", zegt beleidsmedewerker mobiliteit en toegankelijkheid bij Ieder(in) Martin Boerjan. "Of met heel veel moeite wel in de trein komen."

Maar ook het gebrek aan personeel bij stations maakt het lastig voor mensen die vanwege hun beperking bij in- en uitstappen hulp nodig hebben, zegt hij. "We krijgen nog steeds meldingen van mensen bij wie de reisassistentie last minute wordt afgezegd of voor wie de reisassistentie niet klaarstaat op het vertrek- of aankomstperron."

NS betuigt spijt

De NS erkent tegenover Nu.nl dat het personeelstekort leidt tot grote problemen bij mensen met een beperking die afhankelijk zijn van de trein. "Momenteel is de reisassistentie en toegankelijkheid op stations niet wat reizigers van ons gewend zijn. Dat vinden we heel vervelend, en dat spijt ons ook." De vervoerder zegt de problemen te bespreken met onder meer de overheid en andere ov-aanbieders.

Vanaf vandaag rijdt de NS met een nieuwe, afgeslankte dienstregeling vanwege het personeelstekort. Op meerdere trajecten tijden minder treinen in de daluren overdag. Ook rijden er in de spits minder treinen.