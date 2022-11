Reclassering: 'Te weinig zicht op teruggekeerden uit buitenlandse gevangenis'

Nederland heeft weinig zicht op Nederlanders die gevangen zaten in het buitenland en die terugkeren, zegt onder meer Reclassering Nederland in het NRC. De stichting pleit voor eenvoudigere regels voor het uitzitten van buitenlandse straffen in Nederland.

Op dit moment wordt bijvoorbeeld het verzoek van gevangenen die hun straf verder willen uitzitten in Nederland, maar voor hun aanhouding in het buitenland al langer dan vijf jaar uit Nederland weg waren, niet ingewilligd. Dat kan mogelijk een probleem zijn omdat deze gevangenen na hun straf naar Nederland komen. Dan wordt vanuit het buitenland vaak geen informatie verstrekt over het verleden van deze persoon, zegt Jochum Wildeman, hoofd bureau buitenland van de Reclassering.

Zedendelinquent kan na straf verklaring omtrent gedrag krijgen

Het kan volgens Wildeman bijvoorbeeld voorkomen dat een zedendelinquent na zijn straf wordt uitgezet en "buiten alle systemen om" naar Nederland komt. "Zo iemand kan vaak gewoon aan een verklaring omtrent het gedrag komen, omdat justitie niet bekend is met zijn juridische verleden." Als deze persoon het laatste deel van de straf in Nederland zou uitzitten, is er minder kans op herhaling, stelt hij.

Ook oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven erkent in het NRC het belang van het restant van een straf in Nederland uitzitten in plaats van in het buitenland. "Als staatssecretaris huldigde ik het standpunt: we gaan weinig aandacht besteden aan gedetineerden in het buitenland. Laat ze daar maar zitten", zegt hij. "Achteraf een verkeerde inschatting. Want de manier waarop het nu is geregeld, is een potentieel gevaar voor de Nederlandse samenleving."

Ministerie kijkt naar deels aanpassen regels

In een reactie aan de krant zegt het ministerie van Justitie dat het inderdaad mogelijk is dat iemand die buiten de EU is veroordeeld voor een zedenmisdrijf toch een verklaring omtrent het gedrag kan krijgen. Dat komt doordat Justitie die gegevens niet bijhoudt. Het ministerie is aan het verkennen hoe dit kan worden aangepast. Over de eis dat iemand niet langer dan vijf jaar voor veroordeling weg mag zijn zegt het ministerie dat "gekeken wordt naar binding met Nederland, omdat een wezenlijke relatie met Nederland nodig is om te kunnen re-integreren".