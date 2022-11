Velzeboer razendsnel naar overwinning op 500 meter in Salt Lake City

Met groot machtsvertoon heeft Xandra Velzeboer de derde 500 meter van dit wereldbekerseizoen gewonnen. In Salt Lake City liet ze in de finale Minjeong Choi en Rikki Doak achter zich. Ze nam met haar pijlsnelle start direct de koppositie in en gaf die niet meer weg. Na 41,602 passeerde ze de finish.

Velzeboer verkeert in uitstekende vorm. In de halve finale leek het ook al alsof de 21-jarige Velzeboer alleen over het ijs sjeesde, zo ver reed ze weg bij haar concurrentes in haar heat.

Vrijdag verpulverde ze het wereldrecord op de 500 meter in de kwalificaties, maar zaterdag plaatste ze zich net als Suzanne Schulting niet voor de finale van de tweede 500 meter van dit seizoen. Een flinke tegenvaller. Zondag leek het erop dat Velzeboer wilde laten zien waarom zij de wereldrecordhoudster is.

Voor haar jongere zus Michelle Velzeboer was een finaleplaats nog te hoog gegrepen. In haar halvefinaleheat ging het bij de start na drie slagen mis. Een kleine hapering en dat bleek, zeker op de korte 500 meter, te kostbaar. De debutant op dit niveau kon in het geweld van onder anderen Natalia Maliszewska niet meer terugkomen vooraan en passeerde de finish als vierde.

De B-finale won ze wel en zo vocht de jongere Velzeboer zich met een knappe race naar plek zes.

Schulting, Van 't Wout en aflossing komen nog

Suzanne Schulting komt later op de avond nog in actie in de finale van de 1.000 meter. Ook Jens van 't Wout treedt aan in een finale, op de 500 meter. Ook zijn de vrouwen nog te zien in de finale van de aflossing.