Shorttrackers kunnen het nog: WB-goud Velzeboer, Van 't Wout en Schulting

Met groot machtsvertoon liet Velzeboer in de finale van de derde 500 meter van dit wereldbekerseizoen Minjeong Choi en Rikki Doak ver achter zich. Ze nam met haar pijlsnelle start direct de koppositie in en gaf die niet meer weg. Na 41,602 passeerde ze de finish. Velzeboer verkeert in uitstekende vorm. In de halve finale leek het ook al alsof de 21-jarige alleen over het ijs sjeesde, zo ver reed ze weg bij haar concurrentes in haar heat. Vrijdag verpulverde ze het wereldrecord op de 500 meter in de kwalificaties, maar zaterdag plaatste ze zich net als Schulting niet voor de finale van de tweede 500 meter van dit seizoen. Zondag leek het erop dat Velzeboer wilde laten zien waarom zij de wereldrecordhoudster is.

Voor haar jongere zus Michelle Velzeboer was een finaleplaats nog te hoog gegrepen. In haar halvefinaleheat ging het bij de start na drie slagen mis. De B-finale won ze wel en zo vocht de 19-jarige debutante op dit niveau zich met een knappe race naar plek zes. Goud en Nederlands record Van 't Wout Ook op de 500 meter bij de mannen was er Nederlands succes. Van 't Wout reed in 40,505 schitterend naar de overwinning. Met nog een rondje te gaan sprong de 21-jarige van plek drie naar de koppositie en hield die vast. Het is het tweede goud dit weekend voor alleskunner Van 't Wout, nadat hij zaterdag de 1.500 meter had gewonnen.

Het leek even erop dat Van 't Wout zou sneuvelen in de halve finales, maar met een knappe inhaalactie op anderhalf rondje van de streep sprong hij nog naar de tweede plek. En wat ging het hard in die heat. Van 't Wout dook onder de veertig seconden: 39,932. Een Nederlands record. Voor jongere broer Melle van 't Wout ging het net even te hard in de halve finales. Hij eindigde als vierde in zijn heat en werd uitgeschakeld. Schulting wint toch weer Op de 1.000 meter was er succes voor de wat met haar vorm kwakkelende Schulting. Ze won de kilometer in een tijd van 1.28,241. Een halve schaatslengte voor Courtney Sarault en enkele seconden voor Kristen Santos-Griswold.

In de kwart- en halve finales plaatste Schulting zich steeds zonder moeite voor de volgende ronde, maar op z'n Schultings ging het niet. Ze kreeg de overwinningen niet cadeau. In de finale reed ze op karakter naar het goud. In de verbeten grijns direct na de finish zat veel. Voor Yara van Kerkhof en Rianne de Vries eindigde de 1.000 meter al in de kwartfinales. De Nederlandse mannen stelden teleur op de kilometer. Itzhak de Laat schaatste in de kwartfinale ietwat machteloos naar de derde plek in zijn heat. Twee heats eerder reed Friso Emons naar plek vier. Kay Huisman zou de kilometer ook rijden, maar besloot na een val van een dag eerder uit voorzorg niet meer te starten. Einde medaillereeks op aflossing De voor Nederland goudgekleurde zondag eindigde dan toch met een smetje, zoals het hele weekend ook niet vlekkeloos verliep. Op de aflossing, waar Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer aan de start verschenen, kon Xandra Velzeboer met nog vijf ronden te gaan de bocht niet houden en knalde tegen de kussens. Zuid-Korea ging er met het goud vandoor.