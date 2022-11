Zeker twintig doden bij botsing tussen minibus en vrachtwagen in Guinee

Bij een botsing tussen een minibus en een vrachtwagen in Guinee zijn zeker 21 doden gevallen. Het ongeval gebeurde 's middags in de buurt van de plaats Souguéta, op zo'n 180 kilometer van hoofdstad Conakry. Ook vielen er zeker vijf gewonden.

Volgens een overheidsfunctionaris haalde de minibus een ander voertuig in en botste het busje vervolgens op een tegemoetkomende vrachtwagen.

In een officiële verklaring liet de overheid weten de nabestaanden te condoleren en dat er uitvoerig onderzoek wordt gedaan naar het ongeval.

In Guinee is het jaarlijkse aantal verkeersdoden hoog. Per jaar sterven volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO ruim 28 mensen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland is dat aantal minder dan 4 verkeersdoden per 100.000 inwoners.