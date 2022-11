Duits meisje van 8 zit bijna hele leven in slaapkamer met deur op slot

Een 8-jarig meisje is in de Duitse plaats Attendorn bijna haar hele leven thuis opgesloten door haar moeder. Ze werd ontdekt door jeugdzorg en politie, toen het huis waar ze woonde werd doorzocht na anonieme tips.

Naar omstandigheden zou het kind het goed maken. Er waren geen aanwijzingen voor misbruik, zegt de lokale officier van justitie tegen omroep WDR. Ze is nu ondergebracht bij een pleeggezin.

Het meisje werd in september gevonden, maar de politie heeft de zaak nu pas openbaar gemaakt. Zowel haar moeder als de opa en oma zwijgen over de beschuldigingen, waardoor niet duidelijk is waarom het meisje al die jaren gedwongen binnen zat. Het huis waar ze gevonden werd ,is van haar grootouders. De moeder woonde vermoedelijk bij hen in.

Rekenen en lezen

Waarschijnlijk was het kind anderhalf jaar oud toen haar moeder besloot om haar niet meer naar buiten te laten gaan. In de periode daarna is ze nooit naar een kinderdagverblijf of school geweest en heeft ze niet met andere kinderen gespeeld. Desondanks kan ze wel lezen en rekenen.

De lokale officier van justitie zegt dat het meisje vertelde dat ze nog nooit een bos had gezien, in een weiland was geweest of in een auto had gezeten. In plaats daarvan had ze voornamelijk in een kamer gewoond met de deur op slot. De buren zouden nooit iets gemerkt hebben.

Door het gebrek aan beweging zou ze amper in staat zijn om een trap te beklimmen en heeft ze moeite met lopen.

Naar Italië verhuisd

Tegen de vader van het kind zou de moeder gezegd hebben dat ze naar Italië was verhuisd. Maar in plaats daarvan bleef ze vermoedelijk met haar dochter bij haar grootouders wonen.

Een geschil met de vader over de voogdij kan een motief zijn geweest om het kind binnen te houden, schrijft WDR. In 2015 had de moeder geprobeerd om de volledige voogdij over haar kind te krijgen. Ze wilde voorkomen dat zij contact met haar vader had. Een jaar later besloot de rechtbank echter dat beide ouders recht op de voogdij hadden.

De jeugdzorg kreeg lucht van de situatie na anonieme tips. Medewerkers hadden al een paar keer geprobeerd om het huis binnen te komen, maar tot september mislukte dat steeds. De grootouders weigerden de hulpverleners binnen te laten. Pas toen de politie langskwam met een huiszoekingsbevel, werd de 8-jarige ontdekt.

De officier beschuldigt de moeder van vrijheidsberoving en mishandeling. Het parket in de naastgelegen stad Siegen onderzoekt de zaak.