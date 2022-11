Opnieuw protesten in Iran, parlement wil hardere straffen

Het Iraanse parlement wil dat demonstranten in het land harder worden aangepakt. Iraanse staatsmedia maken melding van een stemming, waarin 227 van de 290 parlementariërs de Iraanse rechtspraak oproepen om de straffen te verhogen. De politici beweren dat de betogers een "oorlog tegen God" voeren, wat kan leiden tot de doodstraf.

In het Iraanse parlement hebben conservatieve hardliners de meerderheid. De politici beschuldigen de Verenigde Staten "en andere vijanden" van bemoeienis met de protesten. De Iraanse autoriteiten wezen de afgelopen weken meermaals met de beschuldigende vinger naar het westen. De revolutionaire garde zei vorige week dat de protesten moeten stoppen.

Sinds september zijn er felle protesten gaande tegen het Iraanse regime. Dat begon na de dood van de Koerdische vrouw Mahsa Amini, die werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen

Vuur geopend op rouwenden

Ook vandaag waren er weer protesten, in onder meer de hoofdstad Teheran, de centraal gelegen stad Yazd en de noordelijke stad Rasjt. Er werden leuzen geroepen tegen de geestelijken in het land.

In de stad Marivan, in het noorden van Iran waar veel Koerden wonen, openden veiligheidstroepen het vuur op een groep rouwenden. Tientallen mensen raakten volgens de in Oslo gevestigde mensenrechtengroepering Hengaw gewond. Gevreesd wordt dat er ook doden zijn gevallen.

De rouwenden waren samengekomen vanwege de dood van een andere vrouw, Nasrin Ghaderi. Zij overleed volgens Hengaw gisteren, nadat ze bij protesten in Teheran was geslagen door de veiligheidstroepen. Ze lag enige tijd in coma. De autoriteiten zeggen dat ze hartproblemen had en overleed aan "vergiftiging", zonder daarbij details te geven.

Sinds het begin van de protesten in Iran zijn volgens mensenrechtengroeperingen ruim 300 betogers omgekomen. Ook tientallen leden van de veiligheidstroepen zouden zijn omgekomen.

Vorige maand maakten we deze video over de protesten in Iran. De situatie is uniek: