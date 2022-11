Asieldeal nog niet rond: VVD-fractie stemt er niet mee in

De vier coalitiepartijen zijn het vandaag niet eens geworden over een nieuwe wet waarmee het gemakkelijker wordt om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Bronnen bevestigen aan de NOS dat de VVD-fractie vooralsnog niet kan instemmen met de voorgestelde wet. De fractie heeft moeite met het dwangaspect en wil ook direct spreken over beperking van de instroom, voordat meer druk op gemeenten wordt gelegd om mensen op te vangen. In zowel de fractie als de achterban van de partij is onvrede over het uitblijven van meer maatregelen om de instroom te beperken. Vrijdag leek het er nog op dat de vier partijen dicht bij overeenstemming waren. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 zouden zich dit weekend over de laatste aanpassingen van staatssecretaris Van der Burg buigen. Morgen werd een presentatie van de asieldeal verwacht, maar dat lijkt volgens Haagse bronnen van de baan. Over de wet, waarmee het kabinet de opvang van asielzoekers over gemeenten wil spreiden, wordt al maanden onderhandeld.

De VVD had steeds al grote bezwaren tegen het plan van de eigen staatssecretaris om gemeenten te verplichten om huisvesting te bieden aan asielzoekers. Gisteren berichtte de NOS over twee moties die verontruste leden van de VVD over twee weken op het congres van hun partij in stemming willen brengen. Eén van de moties roept de fractie van de VVD op niet met de wet in te stemmen. Op dit moment zouden fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen overleggen over de ontstane situatie. Er is dus nog steeds geen nieuwe asielwet, terwijl de gemeenten morgen een ultimatum voor zo'n wet hadden gesteld.