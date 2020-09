Suga nieuwe Japanse premier, houdt vast aan lijn Abe

De nieuwe partijleider van de Japanse regeringspartij LDP, Yoshihide Suga, wordt ook de nieuwe premier van het land. Hij volgt in beide functies Shinzo Abe op, die na bijna acht jaar terugtrad vanwege zijn gezondheid. Suga werd met 314 van de 462 stemmen gekozen door het parlement.

Zijn uitverkiezing werd al verwacht. Maandag werd Suga (71) door zijn Liberaal Democratische Partij al met overgrote meerderheid gekozen tot partijleider.

Hij was lange tijd Abes rechterhand en heeft gezegd dat hij diens programma grotendeels zal voortzetten, inclusief de zogenoemde 'Abenomics', de economische strategie van Abe. Ook wil hij doorgaan met de ingezette hervormingen, onder andere van het ambtenarenapparaat.

Mogelijk schrijft Suga op korte termijn nieuwe verkiezingen uit, zodat hij een volledige termijn kan uitdienen als hij wint. Hij is nu aangesteld om de termijn van Abe af te maken, die tot volgend jaar zou duren.

Zware taak

Suga krijgt te maken met grote dossiers, zoals corona, herstel van de economie en een snel vergrijzende bevolking. Internationaal moet Suga, die niet veel diplomatieke ervaring heeft, werken aan de relatie met China, krijgt hij te maken met de oplopende spanning tussen China en de Verenigde Staten en moet hij de banden aanhalen met de Amerikaanse president die op 3 november wordt gekozen.

Volgens Japanse media keert ongeveer de helft van de ministers uit het laatste kabinet-Abe terug in de nieuwe regering. Er zitten twee vrouwen bij. Een van de ministers die blijven, is de minister voor de Olympische Spelen. De spelen in Japan werden dit jaar vanwege corona uitgesteld en zullen er komend jaar alsnog worden gehouden.