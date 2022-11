Turner Zou maakt in Liverpool faam waar op brug, Davtjan verrast op sprong

Zou Jingyuan is voor de derde keer wereldkampioen op brug geworden. De 24-jarige Chinees, die in 2017 en 2018 ook al de beste was op dit toestel en die vorig jaar ook de olympische titel in de wacht sleepte, was in de toestelfinale bij de WK turnen in Liverpool met een score van 16,166 punten een klasse apart.

De oefening van Zou, die zaterdag zilver had gepakt op ringen, had met 6,900 de hoogste moeilijkheidsgraad en kreeg met 9,266 ook de hoogste uitvoeringsscore.

Ook het zilver was voor een specialist: de Duitser Lukas Dauser, de nummer twee van de Spelen, werd tweede met 15,500 punten. De Filipijn Carlos Yulo sloot zijn WK af met brons (15,366).

Yulo grijpt naast titel op sprong

Yulo had twee uur eerder al zilver veroverd op sprong. Op de Spelen had hij bij zijn tweede sprong 0,1 punt aftrek gekregen, waardoor hij net naast het podium belandde, op 0,017 van het brons en 0,077 van het goud en zilver.