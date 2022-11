Russische oppositie bereidt zich met ‘parlement’ voor op een Rusland na Poetin

Ponomarjov stemde in 2014 als enige Doemalid tegen de annexatie van de Krim en voert nu vanuit Oekraïne oppositie. Russen stellen hem de vraag: als we Poetin niet willen, wie dan wel? "Wij willen dat alternatief bieden." Uit de eerste statuten blijkt dat de ambities onlosmakelijk verbonden zijn met de oorlog in Oekraïne. Daarin is vastgelegd dat de vertegenwoordigers de annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne niet steunen.

Het is hun eerste bijeenkomst, en de ambities zijn groot. Dit parlement moet klaarstaan de dag na een machtswisseling in Rusland, zegt initiatiefnemer Ilja Ponomarjov. "Daarvoor willen we een reeks wetten aannemen die dan direct van kracht worden. Zodat burgers weten wat ze kunnen verwachten."

Alles moet de suggestie wekken dat hier een democratisch proces aan de gang is. Een "zitting van volksvertegenwoordigers" zoals te lezen is op bordjes op tafel. In het paleis van Jablonna - buiten Warschau - hebben dit weekend zo'n vijftig politici van de Russische oppositie zich verzameld - in persoon en via een verbinding online. Hun doel: een overgangsparlement optuigen voor een Rusland na Poetin.

"Wie is voor de aanpassing van het statuut?" Groene velletjes gaan omhoog. "Wie tegen?" Zo kunnen de Russische 'gedeputeerden' hun stem uitbrengen. In een cirkel kijken de deelnemers in de zaal naar de voorzitter, die de stemmen telt.

Aan de zitting doen ruim vijftig politici mee die op regionaal of landelijk niveau actief waren in Rusland. Deelnemers die nog in Rusland zitten zijn er volgens de organisatie ook, zij doen anoniem online mee. Maar van een verenigde oppositie is hier in Polen geen sprake.

Correspondent Iris de Graaf:

"Of het Congres ook echt iets gaat veranderen in Rusland zelf is nog maar zeer de vraag. Hoewel dissidenten in het buitenland door Moskou worden gezien als verraders, is Poetin ze liever kwijt dan rijk, want vanuit het buitenland kan je in eigen land in elk geval geen onrust veroorzaken, is de gedachte.

Dat is ook precies de reden waarom oppositieleider Navalny na z'n vergiftiging terugkwam naar Rusland; hij wilde het Poetin niet te makkelijk maken, en het verschil maken in Rusland zelf. Russen hadden hoop dat hij wellicht iets kon veranderen, maar we weten allemaal hoe dat afliep: Navalny zit jaren in een strafkamp en alle oppositie werd hier verboden.

Sindsdien hebben Russen dan ook vrijwel geen hoop meer op echte, positieve verandering. En daar zal dit congres, helemaal gerund vanuit het buitenland, voorlopig niets aan veranderen."