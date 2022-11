Van Nistelrooij zag PSV Ajax wil op leggen, maar: 'Laatste kwartier was survival'

Dat het niet altijd even sierlijk ging, doet er even niet toe voor PSV. "Het laatste kwartier was het survival", zegt trainer Ruud van Nistelrooij na afloop. "Met vijf verdedigers, vier ervoor en één spits. Maar daarvoor zijn we aan het voetballen, hebben we de bal en komen we goed voor."

Met een watje in een neusgat als bewijs hoe zwaarbevochten de overwinning op Ajax was, kon PSV-verdediger André Ramalho zich na het laatste fluitsignaal even niet bedwingen. In het gezicht van Edson Álvarez schreeuwde hij het uit. Winst in Amsterdam (1-2) en de nieuwe koploper, een droomzondag voor Eindhoven.

De Jong loerde op zijn kansje. "Op het moment dat hij (Gakpo, red.) terugkapt naar zijn rechter, maak ik de vooractie in de rug van Bassey en toen was hij me even kwijt. En op het moment dat Cody hem geeft, kruip ik direct voor hem weer. Hij geeft 'm perfect."

Op dat moment was PSV al enigszins uit het niets op een 1-0 voorsprong gekomen, dankzij Luuk de Jong, op aangeven van Cody Gakpo. "We komen daar voetballend. En dan weet je met Luuk dat hij bij de eerste paal is. Dan is hij een aanspeelpunt."

"De reactie op bepaalde overtredingen, ik vind wel dat je daarvoor mag gaan staan en mag laten zien: 'hé, dit gaat te ver'", vervolgt de PSV-trainer. "Dat doen wij collectief en dan nemen jongens het voor elkaar op. Daarna is het even sussen, en door."

Na een half uur spelen liep het even flink uit de hand met een grote worstelpartij. Luister naar Van Nistelrooij en over het geduw en getrek kun je concluderen: het hoort er een beetje bij. "Natuurlijk sta je voor je team en dan moet je eventjes erbij. Eventjes kan, maar dat moeten we niet te lang doen."

Van Nistelrooij zag dat PSV meer op de mat legde dan alleen loeren op dat ene kansje. "Alles eromheen functioneerde", zegt Van Nistelrooij. "We konden Ajax af en toe onze wil opleggen, en dat hebben we in de tweede helft doorgezet."

Toegegeven, toen de 2-1 viel, werd het even billenknijpen. "Alle hens aan dek om te overleven, want ze gingen met vijf, zes spitsen spelen", zegt Van Nistelrooij. "Dan hebben we ook nog Branthwaite om te brengen en die kopt nog heel veel ballen weg. En dan trekken we hem over de streep."

'2-1 winnen, heel lekker'

Of het een terechte overwinning was? Zo wil De Jong het niet direct noemen. "Nou, terecht... We hebben het ook heel zwaar gehad in de wedstrijd. Bij vlagen speelden we goed in de eerste helft, maar we zijn ook vaak teruggedrongen op onze eigen helft. Maar daar kozen we ook zelf voor."

PSV hield uiteindelijk knokkend stand. Hoe groot de opluchting was, bleek bij de provocatie van Ramalho bij Álvarez na afloop, de tweede grote worstelpartij van de middag. Van Nistelrooij: "Ik kon de boel nog uit elkaar halen en naar binnen sturen om de overwinning te vieren."

"De sfeer in de kleedkamer was wel lekker, ja", lacht De Jong. "We winnen met 2-1, dat is heel lekker."