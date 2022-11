Juventus verslaat Internazionale in Italiaanse topper, Lazio wint stadsderby van Rome

Juventus heeft zondagavond het Italiaanse topduel met Internazionale met 2-0 gewonnen. De club uit Turijn klom door de zege over Inter heen naar de vijfde plaats in de Serie A. Inter zakte naar de zevende plaats. Inter had zeker in de eerste helft het beste van het spel. Vooral Denzel Dumfries was actief. De Nederlandse international was voortdurend dreigend en had op slag van rust moeten scoren. Hij kreeg een voorzet op maat van Nicolo Barella en had de bal voor het inschuiven, maar schoot over. Treffer Rabiot Juventus kwam kort na de hervatting op voorsprong in eigen huis. Filip Kostic gaf de bal na een lange rush af op Adrien Rabiot, die met een fraaie voetbeweging afrondde. Kort daarna kon verdediger Stefan de Vrij van Inter een treffer van Danilo niet voorkomen, maar de scheidsrechter keurde de goal af wegens hands van de Braziliaan. Doelman André Onana keerde kort daarna een inzet van Kostic. De bal ketste via de vingertoppen van de oud-doelman van Ajax tegen de paal. In de slotfase van de wedstrijd werd Onana alsnog voor de tweede keer gepasseerd. Nicolo Fagioli liet de keeper kansloos na een snelle uitbraak.

Derby van Rome Lazio heeft zich hersteld van de verloren wedstrijd van donderdag tegen Feyenoord in de Europa League. Drie dagen na het duel in De Kuip won Lazio in de Serie A de stadsderby tegen AS Roma met 1-0. Felipe Anderson maakte na een half uur het enige doelpunt van de avond. De Braziliaan profiteerde van een blunder van zijn landgenoot Roger Ibañez, die de bal tijdens de opbouw knullig verspeelde en Anderson in staat stelde eenvoudig binnen te schieten. Anderson is de eerste Braziliaan die wist te scoren in de Romeinse derby in competitieverband.

Vreugde bij de spelers van Lazio - ANP