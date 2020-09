Bernal, winnaar vorig jaar, stapt uit de Tour de France

Wielrenner Egan Bernal gaat niet meer van start in de Tour de France. De Colombiaan van team Ineos, Tour-winnaar van 2019, besloot voor de start van de zeventiende etappe niet meer op de fiets te stappen.

Bernal bleek de afgelopen dagen niet in grootse vorm te verkeren, mede veroorzaakt door rugklachten. Zo moest hij afgelopen zondag op de Grand Colombier toezien hoe zijn kansen op een hernieuwde Tour-zege vervlogen en kwam hij dinsdag op ruim tien minuten van de favorieten voor de eindzege binnen.

"Dit is duidelijk niet hoe ik de Tour wilde eindigen", liet de 23-jarige Bernal weten, die zich gaat richten op zijn herstel van de Tour. "Dit is de juiste beslissing."

In het algemeen klassement stond Bernal al op negentien minuten van geletruidrager Primoz Roglic. Nu Bernal is afgestapt, is er geen enkele oud-winnaar meer van de partij. Dat is voor het eerst in zes jaar.

Bernal was deze editie duidelijk niet de Bernal van vorig jaar: