Schreuder onder vuur bij Ajax-fans: 'Bij 2-0 achterstand worden mensen ongeduldig'

Ajax-speler Steven Berghuis liet zich ook meevoeren in het geduw en getrek. "Ik schaam me niet", zegt Berghuis. "Je zit in emotie. Er staat veel op het spel. In eigen huis wil je niet verliezen. Het was fel van beide kanten. Nu ben ik wat rustiger."

Na de 0-2 van Érick Gutiérrez in de 55ste minuut hield Schreuder op het vervangen van Devyne Rensch door Kenneth Taylor lang vast aan dezelfde spelers voorin. Met Davy Klaassen en Lorenzo Lucca voor Mohammed Kudus en Dusan Tadic kwamen pas in de 81ste minuut de volgende wissels.

Berghuis houdt vertrouwen: "Ik geloof in de ploeg. We moeten wel verbeteren. Daar moeten we hard aan werken. We weten dat de verwachtingen hoog zijn. Daar moeten we mee omgaan. Zelf hebben we die verwachtingen ook."

Ajax verloor voor even de koppositie, maar dat kan woensdag in de inhaalwedstrijd thuis tegen Vitesse weer anders zijn. Schreuder: "Het is belangrijk snel te herstellen, die thuiswedstrijd winnen en dan staan we bovenaan."

Pasveer: 'Dezelfde fouten'

Opnieuw gaf Ajax de doelpunten te makkelijk weg. "We weten nog wat er in die wedstrijd in de Johan Cruijff Schaal is gebeurd", zei keeper Remko Pasveer. "Maar hoe valt dan die 0-1? Gakpo geeft voor en Luuk de Jong scoort. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal bracht Gakpo zo Guus Til in stelling. Natuurlijk willen we de wedstrijd winnen, maar in sommige duels zie je dat soms niet. Dan moet je alles doen om de bal te hebben."

Steven Bergwijn baalde van het spel van Ajax. "Dit was niet het spel van Ajax", zei hij. "Het was echt slecht. Op het laatst gingen we maar hoge ballen in hun strafschopgebied pompen. Dat is toch niet het spel van Ajax. Zo willen we niet voetballen."

Bergwijn weet niet waarom Ajax het dit seizoen steeds laat afweten tegen sterke tegenstanders. Wel hoorde hij in de slotfase teleurgestelde fans in spreekkoren op het vertrek van trainer Alfred Schreuder aandringen. "Dat is hun mening. Ik houd me daar niet mee bezig. We zitten in een heel slechte fase."