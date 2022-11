Ruiter Van der Vleuten weer winnaar Grote Prijs van Maastricht

Maikel van der Vleuten heeft bij Jumping Indoor Maastricht de Grote Prijs op zijn naam geschreven. De ruiter uit Someren was in de barrage niet alleen foutloos met zijn merrie Elwikke, hij ging ook verreweg als snelste over de hindernissen. Met een tijd van 42,10 was hij ruim 1,5 seconde sneller dan de Duitser Hans-Dieter Dreher, die met Cous Cous 43,70 klokte. De Belg Olivier Philippaerts (H&M Miro) eindigde als derde in een tijd van 43,87.

Eric van der Vleuten, de vader van Maikel, wist zich ook onder de veertien ruiters te scharen die zich plaatsten voor de barrage. De 59-jarige nestor was op de zesde plaats de tweede Nederlander. Hij maakte met zijn paard Dreamland geen fouten en noteerde een tijd van 48.48.

Derde keer winst

Voor Maikel van der Vleuten was het de derde keer dat hij zegevierde in de Grote Prijs van Maastricht. "Het was een geweldige week voor mij", zei de winnaar na afloop. "Elwikke is een echte vechter met ongelooflijk veel kwaliteit. Zij geeft mij heel veel vertrouwen om alle risico's te kunnen nemen in de barrage."

Van der Vleuten ontving 33.000 euro als winstbonus.