Ook hockeymannen van Kampong en Pinoké maken geen fout

In de hockeyhoofdklasse bij de mannen heeft de topdrie een foutloos weekeinde beleefd. Nadat zaterdag Bloemendaal al een 3-0 zege op Schaerweijde had geboekt, wonnen een dag later koploper Kampong en Pinoké ook hun wedstrijd.

Kampong klopte Oranje-Rood, dat daardoor de vierde plaats verspeelde aan Rotterdam, met 3-2. Nipt dus, maar daar zag het lange tijd helemaal niet naar uit in Utrecht. Via twee strafcorners van Jip Janssen en een veldgoal van Terrance Pieters stond Kampong kort na rust op een comfortabele 3-0 voorsprong.

Dankzij treffers van Thomas Briels en Jelle Galema in de 50ste en 56ste minuut werd het toch nog spannend en moest de thuisploeg op z'n tellen passen. De drie punten werden echter niet meer uit handen gegeven.

Broers Bukkens op schot

Pinoké haalde uit tegen Voordaan, de nog puntloze hekkensluiter die in Amstelveen wel brutaal de leiding nam via Mike Huisman. Met drie rake strafcorners keerde Miles Bukkens het tij, waarna broer Texas Bukkens de 4-1 voor zijn rekening nam. Pieter Sutorius en Daan Bonhof zorgden voor de 6-1 eindstand.

Met die score verpletterde Rotterdam ook Amsterdam, dat op eigen veld al na 22 minuten tegen een kansloze 3-0 achterstand aankeek.