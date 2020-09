Migranten Lesbos wilden na brand in Moria weg, maar die kans lijkt klein

Een week na de verwoestende brand in kamp Moria bivakkeren duizenden migranten in tenten langs de weg, demonstreren lokale bewoners tegen de komst van een nieuw opvangkamp en is de Griekse overheid van plan om mensen desnoods met geweld naar een tijdelijk kamp te sturen. Een structurele oplossing lijkt niet in zicht. De migranten, Griekse regering, lokale bewoners en de Europese Unie willen allemaal iets anders.

Migranten en vluchtelingen De ruim 12.000 migranten en vluchtelingen op Lesbos zijn eensgezind: ze willen er weg. Naar het Griekse vasteland of naar een ander Europees land. Dat was al zo voor de brand, toen ze na hun overtocht stuitten op lange asielprocedures en een overvol kamp. Na de brand, waarvan de Griekse regering denkt dat die werd aangestoken door bewoners, hadden veel migranten de hoop dat er iets zou veranderen. Er is daardoor maar weinig animo om zich weer "te laten opsluiten" in een nieuw tentenkamp, dat de Griekse regering in allerijl uit de grond heeft gestampt.

Op basis van cijfers uit het weekrapport van 6 september van UNHCR - NOS

Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 waren het voornamelijk Syriërs die naar Lesbos kwamen. Op dit moment is met 76 procent de grootste groep migranten afkomstig uit Afghanistan. De kans dat zij asiel krijgen in Nederland is 50 procent, gemiddeld mag de helft van de Afghanen die een aanvraag doen, blijven. In het tijdelijke nieuwe kamp is nu plek voor 5000 mensen. Het wordt de komende tijd verder uitgebreid, maar de meeste migranten willen helemaal niet naar een nieuw kamp, ze willen naar Europa. Ook zijn velen van hen bang dat ze er worden opgesloten. Honderden vrouwen en kinderen hielden maandag daarom een protestmars en riepen: "No camp, freedom." Bewoners van Lesbos Veel bewoners van Lesbos zijn het met de migranten eens. Er moet geen nieuw kamp komen en Moria moet niet worden herbouwd. Ze zijn het zat dat hun eiland een hotspot werd en de spanning liep ook eerder dit jaar al hoog op. Bootjes met asielzoekers werden teruggeduwd en hulporganisaties werd het werk onmogelijk gemaakt.

Moria op Lesbos - NOS

Donderdag werd de weg naar het afgebrande kamp geblokkeerd door woedende bewoners, die werden gesteund door het gemeentebestuur van Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, die dichtbij het kamp ligt. De burgemeester noemde de komst van een nieuw kamp "onrealistisch". De bevolking kan volgens hem niet veel meer hebben. Dinsdag demonstreerden ze om het vertrek van de migranten te eisen.