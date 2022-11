Blunderende doelman en opleving Bakkali bezorgen AZ koude douche in Waalwijk

Een week voor de topper tegen PSV heeft AZ een dure nederlaag geleden tegen RKC. In een hartverwarmend duel in Waalwijk won de ploeg van Joseph Oosting verdiend met 3-1.

Op halve kracht winnen in Waalwijk leek op voorhand echter een illusie. Onder trainer Oosting is RKC bezig aan een prima seizoen, waarin slechts vijf keer verloren werd. Vier daarvan waren tegen clubs uit de topvijf van de eredivisie, waarbij Ajax, PSV en Feyenoord zelfs de grootst mogelijke moeite hadden.

Ook na rust ging RKC vrolijk door met aanvallen en bracht het thuispubliek zo op de banken. Kansen waren er genoeg, maar de Waalwijkers vergaten te scoren. Via invaller Vangelis Pavlidis kreeg ook AZ nog een enorme mogelijkheid, maar de Griek zag zijn wippertje stranden in de armen van doelman Etienne Vaessen.

In de open slotfase had het kwartje beide kanten kunnen opvallen. Zo was een goede kans niet besteed aan Reijnders. Het kwartje viel uiteindelijk goed voor RKC, waar invaller Bakkali de bal met een prachtige krul in de verre hoek schoot: 2-1.

Toen Bakkali daarna nog een keer doorjoeg op Verhulst en zo de tweede blunder van de AZ-doelman forceerde werd het zelfs nog 3-1.