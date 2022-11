PSV nieuwe koploper na winst in nerveuze en verhitte topper tegen Ajax

Noem het een schaakspel of een veredelde worstelpartij, maar Ajax-PSV was vooral een nerveuze, vaak matige en soms verhitte topper, die PSV met 2-1 won. Lang zag het ernaar uit dat PSV eenvoudig ging winnen, maar in een bloedstollende slotfase kwam Ajax nog bijna op gelijke hoogte. Door de zwaarbevochten overwinning lossen de Eindhovenaren Ajax af als koploper van de eredivisie. Voorlopig, want Ajax moet nog een wedstijd (tegen Vitesse) inhalen.

PSV viert de treffer van Luuk de Jong - Pro Shots

Ajax tikte de bal vooral na rust lang rond, maar stichtte in eigen huis zelden groot gevaar voor het PSV-doel. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verdedigde fel met een dichtgemetseld blok achterin en had weinig momenten nodig om te scoren. Aan een inglijder van Luuk de Jong en alerte rebound van Érick Gutiérrez had PSV genoeg. Een late treffer van invaller Lorenzo Lucca bracht de PSV-defensie nog aan het wankelen en leidde een zeer spannende slotfase in. Edson Álvarez kreeg nog een grote kopkans, maar de gelijkmaker viel niet.

Edson Alavarez baalt na de tweede treffer van PSV - ANP

Was het afgelopen weken steeds Brian Brobbey óf Mohammed Kudus, met "twee spelers in vorm" vond Alfred Schreuder de topper tegen PSV een uitgelezen moment Brobbey én Kudus op te stellen. Brobbey als spits, Kudus als 'tien' erachter. Bij PSV waren geen wijzigingen, want de ploeg van Van Nistelrooij draait heel aardig de laatste weken. Oranje-bondscoach Louis van Gaal had genoeg te zien in de Johan Cruijff Arena. Negen spelers die in de voorselectie zitten voor een ticket naar het WK in Qatar, begonnen aan de aftrap. Bij die negen zaten niet Kenneth Taylor en Daley Blind, die al voor de tweede wedstrijd op rij niet startte. De Jong en Gakpo belangrijk voor PSV Terwijl de regen op het dichtgeschoven dak kletterde, zette PSV Ajax vanaf minuut één ver op de Amsterdamse helft vast, waardoor Ajax even zoekende was. Maar langzaamaan tikten de Amsterdammers zich onder de Eindhovense druk uit. En kreeg het de eerste kansjes: een gedrukt schot van Berghuis en een kopballetje van Álvarez. Toch was Ajax' positiespel niet zo sterk dat het PSV onder druk kon houden. De ploeg van Van Nistelrooij kwam erdoor in de wedstrijd. Bij de eerste kans - eerder: mogelijkheid - was het gelijk raak. Cody Gakpo kreeg pas na twintig voor het eerst de bal diep op de helft van Ajax en leverde een lepe voorzet af, die Luuk de Jong bij de eerste paal met zijn grote teen binnengleed. Calvin Bassey te laat.

De Jong tikt de 0- binnen, Bassey komt te laat - Pro Shots

Het spel was op de wagen. Ajax voerde het tempo op en kreeg direct twee serieuze kansen. Walter Benitez dook een krulbal van Berghuis uit de hoek en Obispo wierp zichzelf voor een spectaculaire omhaal van Kudus. Claims voor een handsbal wuifde scheidsrechter Danny Makkelie weg. Op de borst, zei de arbiter, die dinsdag al naar Qatar vertrekt om te fluiten op het WK. De topper bleek een pittige afsluiter voor de scheids, een verhitte, bovendien. Want na enkele vlijmscherpe duels liep het na ruim dertig minuten even totaal uit de hand. Een massale worstelpartij, waarbij vooral Álvarez, Veerman, Tadic en Simons zich misdroegen, legde de onderliggende belangen en de spanning bloot. Goed voetbal was voor rust eigenlijk geen moment te zien. Inzet en harde duels - vooral Brobbey zat meermaals in de tang bij mandekkers Obispo en Ramalho - daarentegen wel. Ook vermakelijk, maar wel duidelijk Europa League-niveau - geen Champions League.